Разведка Великобритании завербовала двух китайских чиновников
10:05 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба внешней разведки Соединенного Королевства MI6 завербовала двух сотрудников центральных государственных органов КНР. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности Китая.
Как уточняется на странице ведомства в социальной сети WeChat, тем самым было раскрыто «крупное дело о шпионаже». Уличенные в сотрудничестве с MI6 — китайский гражданин по фамилии Ван, прежде обучавшийся в Великобритании по программе двусторонних обменов в сфере образования, и его супруга.
По сведениям Мингосбезопасности, на первом этапе Ван за высокую плату предоставлял британской стороне так называемые консалтинговые услуги. В дальнейшем он прошел профессиональную подготовку в MI6 и был отправлен в Китай. Позднее разведка Великобритании завербовала и его жену по фамилии Чжоу.
В ходе тщательного тайного расследования были получены веские доказательства того, что Ван и Чжоу работают на британскую разведку. Таким образом, как отмечается, Лондон предпринял действия, подрывающие государственную безопасность Китая.
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