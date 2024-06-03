Президент Мексики заявил, что Клаудия Шейнбаум станет новой главой государства
10:32 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что по результатам выборов кандидат от проправительственной коалиции «Продолжим вместе творить историю» Клаудия Шейнбаум станет новой главой государства.
«Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной — президентом за 200 лет независимой жизни нашей республики. Поздравляем всех, кому посчастливилось жить в эти звездные времена гордости и трансформации», — написал он на своей странице в соцсети X.
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