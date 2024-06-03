Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах, он вступил в силу
11:00 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал закон об иноагентах, после чего он вступил в силу.
«Сегодня я подписал закон „О прозрачности иностранного влияния“. Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне», — сказал Папуашвили на брифинге.
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