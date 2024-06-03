Днепрогэс в «очень затруднительном положении», заявили в «Укрэнерго»

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, пребывает в «очень затруднительном положении» из-за серьезных повреждений оборудования и сооружений. Об этом заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Станция находится в очень затруднительном положении с точки зрения технического состояния сооружений, оборудования <…>. Станция очень-очень сильно повреждена», — сказал он в эфире украинского Общественного телевидения.

По его словам, «есть серьезные препятствия» для нормальной работы станции.

Днепрогэс расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье и состоит из двух станций — ГЭС-1 и ГЭС-2. Она является самой большой гидроэлектростанцией на Украине.

В ночь на 2 июня сообщалось о взрывах в городе Запорожье. «Укргидроэнерго» сообщило о повреждении двух ГЭС, отметив, что «оборудованию нанесен критический ущерб».