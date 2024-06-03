Компании КНР переориентируются на Вьетнам и Мексику на фоне ухудшения отношений с США — FT

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские компании все чаще предпочитают инвестировать во Вьетнам и Мексику на фоне роста напряженности в отношениях с США. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

По ее информации, в Китае за последний финансовый год (завершился в марте) было объявлено о реализации по меньшей мере 41 производственного и логистического проекта в Мексике и еще о 39 — во Вьетнаме. Таким образом, Вьетнам и Мексика обогнали США в качестве основных направлений для развития проектов, реализуемых китайскими компаниями. Таиланд, Малайзия, Венгрия и Египет также вышли в лидеры по этому показателю. Отмечается, что с тех пор как США ввели новые тарифные ограничения на импорт китайских товаров, даже малый бизнес из КНР стремится расширить присутствие в третьих странах.