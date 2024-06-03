Еврокомиссар заявил, что ЕС не ввел санкции в отношении газа из РФ, так как нуждался в нем
12:05 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не вводил санкции в отношении российского газа, так как нуждался в нем. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции Sud Radio.
«Напомню, что санкции не распространяются на газ, — отметил он. — Мы не ввели санкции в отношении [российского] газа, потому что все еще в нем нуждались».
При этом Бретон назвал временным рост импорта российского газа в ЕС и заявил, что с учетом декарбонизации и диверсификации энергетического импорта «сообщество вряд ли будет закупать много газа из РФ в ближайшие месяцы».
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