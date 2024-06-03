Еврокомиссар заявил, что ЕС не ввел санкции в отношении газа из РФ, так как нуждался в нем

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не вводил санкции в отношении российского газа, так как нуждался в нем. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции Sud Radio.

«Напомню, что санкции не распространяются на газ, — отметил он. — Мы не ввели санкции в отношении [российского] газа, потому что все еще в нем нуждались».

При этом Бретон назвал временным рост импорта российского газа в ЕС и заявил, что с учетом декарбонизации и диверсификации энергетического импорта «сообщество вряд ли будет закупать много газа из РФ в ближайшие месяцы».