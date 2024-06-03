0
0
149
НОВОСТИ

Силы РФ ночью отбили попытку ВСУ высадиться на левом берегу Херсонской области — Сальдо

12:32 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадиться с лодок на левом берегу в районе Днепрян Херсонской области, но силы РФ ее отбили. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Ночью украинские формирования предприняли попытку высадиться с лодок на левом берегу в районе пгт. Днепряны Новокаховского ГО. Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения», — написал он.

По его информации, в результате основная часть украинских военных уничтожена на воде при подходе к берегу. «Остатки „десанта“ сброшены в реку», — добавил Сальдо.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 03.06.2024
Если США согласятся, то мир на Украине будет уже завтра — Лукашенко
0
65
13:22 03.06.2024
Сбер наградил компанию «Русский краб» за лучшую HR-коллаборацию
0
74
13:20 03.06.2024
Китай готов к взаимовыгодному сотрудничеству с РФ по «Силе Сибири — 2» — МИД КНР
0
88
13:05 03.06.2024
Путин на ПМЭФ примет участие в дискуссии на пленарном заседании — Песков
0
106
13:00 03.06.2024
Работа аэропорта Казани ограничена — Росавиация
0
118
12:20 03.06.2024
Почти треть поляков считают партию Туска пророссийской — опрос
0
188
12:05 03.06.2024
Еврокомиссар заявил, что ЕС не ввел санкции в отношении газа из РФ, так как нуждался в нем
0
208
12:00 03.06.2024
Компании КНР переориентируются на Вьетнам и Мексику на фоне ухудшения отношений с США — FT
0
222
11:32 03.06.2024
Представители партии «Возрождение» освистали Урсулу фон дер Ляйен в Пловдиве
0
286
11:20 03.06.2024
Днепрогэс в «очень затруднительном положении», заявили в «Укрэнерго»
0
273

Возврат к списку