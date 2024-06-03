Силы РФ ночью отбили попытку ВСУ высадиться на левом берегу Херсонской области — Сальдо

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадиться с лодок на левом берегу в районе Днепрян Херсонской области, но силы РФ ее отбили. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Ночью украинские формирования предприняли попытку высадиться с лодок на левом берегу в районе пгт. Днепряны Новокаховского ГО. Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения», — написал он.

По его информации, в результате основная часть украинских военных уничтожена на воде при подходе к берегу. «Остатки „десанта“ сброшены в реку», — добавил Сальдо.