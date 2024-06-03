Работа аэропорта Казани ограничена — Росавиация
13:00 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа аэропорта Казани ограничена, говорится в сообщении Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 3 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения», — отмечается в сообщении
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