Ключевые резервы ВСУ на авдеевском направлении уничтожены, сообщил военный

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наиболее подготовленные резервные силы украинских войск на авдеевском направлении уничтожены. Как сообщил ТАСС военный инструктор южной группировки войск с позывным Вв, сопротивление оказывают наспех мобилизованные солдаты.

«В пехотном варианте он [противник] сейчас проседает, потому что те добровольцы, которые зашли в самом начале СВО, они постепенно выбиты — погибшие и раненые. На смену пришли новые. Основные и наиболее подготовленные резервные силы [на авдеевском направлении] утилизированы», — сказал боец.

По его словам, подготовка тех, кто держит оборону на авдеевском направлении, крайне низкая.