Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу
14:12 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федерация футбола Казахстана на официальном сайте объявила о назначении россиянина Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной страны.
Сроки соглашения не уточняются.
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