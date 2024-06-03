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НОВОСТИ

Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу

14:12 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федерация футбола Казахстана на официальном сайте объявила о назначении россиянина Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной страны.

Сроки соглашения не уточняются.

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