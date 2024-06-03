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Фон дер Ляйен будет сложно переизбраться на пост главы ЕК — Politico

15:00 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может столкнуться со сложностями в переизбрании на этот пост после предстоящих парламентских выборов в Евросоюзе. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на источники и собственный анализ предвыборной гонки.

По их данным, даже если лидеры центристских фракций в Европарламенте (ЕП), на которые опирается фон дер Ляйен, поручат своим депутатам поддержать ее кандидатуру, то она все равно может не набрать необходимого большинства в 361 голос. Причина в том, что в каждой фракции скорее всего наберется не менее 10% парламентариев, которые все равно проголосуют против нее или воздержатся от голосования. В таком случае общее число евродепутатов, которые поддержат ее, может опуститься до 351 человека или ниже.

Кроме того, в публикации отмечается, что даже среди депутатов от Европейской народной партии (ЕНП), которая выдвинула фон дер Ляйен на пост главы ЕК, она не пользуется абсолютной поддержкой, это особенно касается итальянских, испанских и словенских депутатов. Как сообщил газете высокопоставленный источник из ЕНП, на этом фоне главе ЕК нужно «засучить рукава и призвать всех» голосовать за нее.

«Она должна делать это вплоть до окончания предвыборной кампании. Она должна потрудиться, чтобы получить поддержку Испании. Она должна приложить много усилий, чтобы ее поддержала Польша. Здесь важно планирование», — заявил изданию собеседник из ЕНП.

Одним из вариантов решения проблемы была бы сделка с «зелеными», которые теоретически готовы поддержать немецкого политика, если она пообещает продолжать реформы, направленные на борьбу с изменением климата. Но это может оттолкнуть от нее еще больше консерваторов из ЕНП и других партий, не разделяющих радикальных изменений в климатической политике.

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