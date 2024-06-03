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НОВОСТИ

ФСБ вскрыла агентурную сеть украинских спецслужб, готовивших теракты против военных ЧФ РФ

15:12 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России вскрыла агентурную группу украинских спецслужб, созданную для совершение терактов против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности вскрыта агентурная группа украинских спецслужб в городе Севастополе, созданная для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона. Органами безопасности задержаны пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины, завербованных спецслужбами Украины на территории Запорожской области», — отметили в ЦОС.

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