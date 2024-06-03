Глава МИД Бельгии считает, что страны ЕС должны лишить Венгрию права голоса в сообществе
15:32 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Странам Евросоюза следует рассмотреть возможность лишения Венгрии права голоса внутри интеграционного объединения из-за позиции Будапешта по Украине. Об этом заявила министр иностранных дел председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб в интервью европейскому изданию Politico.
По ее мнению, странам — членам ЕС следует использовать статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года, чтобы лишить Венгрию, к которой в следующем месяце перейдет председательство в сообществе, права голоса. «Европа с трудом продвигается вперед (по вопросу выделения Украине дальнейшей военной помощи — прим. ТАСС), но, к сожалению, некоторые государства, в частности одно [Венгрия], все чаще занимают блокирующую позицию и применяют право вето», — отметила министр. По ее словам, если этот механизм не сработает, то его придется реформировать. В этом Лябиб видит «будущее Европейского союза».
Как заявил изданию неназванный представитель постоянного представительства Венгрии при ЕС, Будапешт видит свою основную задачу в том, чтобы не допустить втягивания ЕС в военные действия в Европейском регионе. «Если война дойдет до ЕС, то статья 7 будет наименьшей из наших проблем», — добавил он.
НОВОСТИ
- 16:32 03.06.2024
- Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли РСЗО HIMARS — МО РФ
- 16:12 03.06.2024
- Обстановка у границ ОДКБ в Восточной Европе вызывает обеспокоенность — генсек
- 16:00 03.06.2024
- Казахстан вывел талибов* из террористического списка для экономического сотрудничества
- 15:25 03.06.2024
- Пользователи платформы GitVerse получили доступ к российскому "зеркалу" Docker Hub
- 15:12 03.06.2024
- ФСБ вскрыла агентурную сеть украинских спецслужб, готовивших теракты против военных ЧФ РФ
- 15:00 03.06.2024
- Фон дер Ляйен будет сложно переизбраться на пост главы ЕК — Politico
- 14:32 03.06.2024
- Ключевые резервы ВСУ на авдеевском направлении уничтожены, сообщил военный
- 14:12 03.06.2024
- Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу
- 14:00 03.06.2024
- В КБР пьяный сотрудник полиции насмерть сбил трех человек, в том числе двух детей
- 13:32 03.06.2024
- Если США согласятся, то мир на Украине будет уже завтра — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать