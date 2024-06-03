Глава МИД Бельгии считает, что страны ЕС должны лишить Венгрию права голоса в сообществе

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Странам Евросоюза следует рассмотреть возможность лишения Венгрии права голоса внутри интеграционного объединения из-за позиции Будапешта по Украине. Об этом заявила министр иностранных дел председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб в интервью европейскому изданию Politico.

По ее мнению, странам — членам ЕС следует использовать статью 7 договора о Европейском союзе 2007 года, чтобы лишить Венгрию, к которой в следующем месяце перейдет председательство в сообществе, права голоса. «Европа с трудом продвигается вперед (по вопросу выделения Украине дальнейшей военной помощи — прим. ТАСС), но, к сожалению, некоторые государства, в частности одно [Венгрия], все чаще занимают блокирующую позицию и применяют право вето», — отметила министр. По ее словам, если этот механизм не сработает, то его придется реформировать. В этом Лябиб видит «будущее Европейского союза».

Как заявил изданию неназванный представитель постоянного представительства Венгрии при ЕС, Будапешт видит свою основную задачу в том, чтобы не допустить втягивания ЕС в военные действия в Европейском регионе. «Если война дойдет до ЕС, то статья 7 будет наименьшей из наших проблем», — добавил он.