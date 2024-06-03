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Казахстан вывел талибов* из террористического списка для экономического сотрудничества

16:00 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика вывела режим талибов* (движение «Талибан» запрещено в РФ) из террористического списка, чтобы развивать экономическое взаимодействие с Афганистаном.

«Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором», — сказал Токаев в ходе встречи со спикерами палат парламентов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), слова президента приводит его пресс-служба.

По мнению Токаева, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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