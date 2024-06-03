Обстановка у границ ОДКБ в Восточной Европе вызывает обеспокоенность — генсек
16:12 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с безопасностью у границ зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Восточной Европе вызывает серьезную обеспокоенность, заявил генсек объединения Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
«Военно-политическая обстановка в мире продолжает переживать глубокую трансформацию. Нарастает конфликтный потенциал в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ, — сказал он. — Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Сложными остаются внутриполитические процессы в Афганистане и сохраняются ощутимые риски на Южном Кавказе».
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