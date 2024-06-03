Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли РСЗО HIMARS — МО РФ
16:32 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и уничтожила боевую машину РСЗО HIMARS. Также в зоне ответственности группировки были отражены четыре контратаки ВСУ, противник потерял до 585 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Очеретино и Новопокровское Донецкой Народной Республики», — сообщили там.
Отмечается, что противник потерял «до 585 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и два автомобиля», а в ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина HIMARS, две гаубицы М777 американского производства, пять гаубиц «Мста-Б», две — Д-20, три — Д-30, а также САУ «Гвоздика».
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