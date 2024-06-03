Израиль может остановить операцию в Газе на 42 дня, но потом продолжит ее — Нетаньяху

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль может согласиться на паузу в боевых действиях в секторе Газа сроком на 42 дня ради освобождения удерживаемых в анклаве заложников, но затем продолжит операцию. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Израиль может приостановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников. Но мы не можем прекратить войну. Иранцы и все наши враги смотрят на нас, желая увидеть, не сдадимся ли мы. Распространяется очень много ложных новостей», — сказал премьер на закрытом заседании в комиссии Кнессета (парламент) по иностранным делам и обороне, сообщает газета Israel Hayom.