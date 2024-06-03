В Эстонии построят пять станций мониторинга вдоль Нарвы на границе с Россией
17:12 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии начал строительство пяти мониторинговых станций вдоль реки Нарва на границе с Россией. Об этом сообщил эстонский портал гостелерадио ERR.
«Сейчас активно ведутся строительные работы в непосредственной близости от Нарвы, там появятся пять позиций», — цитирует портал руководителя проекта по строительству восточной границы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мерле Тикк. Она уточнила, что завершение установки первых пяти станций ожидается осенью 2024 года, а строительство остальных девяти планируется закончить через три года.
По сведениям портала, в настоящее время система мониторинга охватывает около 70% Нарвы. Новые станции позволят эстонским пограничникам иметь полный обзор всего, что происходит на местности, включая движение беспилотников в приграничных зонах. Строительство новых станций обойдется Таллину в 14 млн евро. Однако, по словам Тикк, на разработку системы по обнаружению беспилотников дополнительно потребуется около 14 млн евро.
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