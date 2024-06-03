Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ в 2024 г. более чем на 500 млрд рублей

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году почти на 525 млрд руб., до 2,12 трлн руб. или до 1,1% к ВВП, следует из опубликованного законопроекта.

«Дефицит федерального бюджета составит в 2024 году 2 120,1 млрд рублей (1,1% к ВВП) на 524,7 млрд рублей выше уровня, установленного законом № 540-ФЗ», — указано в документе.

Также законопроектом предлагается утвердить общий объем доходов федерального бюджета на 2024 год в сумме 35 062,5 млрд рублей (18,3% к ВВП), на 2,8 млрд рублей меньше объема, установленного законом № 540-ФЗ. Общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год предлагается утвердить в сумме 37 182,6 млрд рублей (19,4% к ВВП), на 522 млрд рублей больше объема, установленного законом № 540-ФЗ