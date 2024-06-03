Ни США, ни НАТО не рассматривают отправку советников на Украину - постпред
18:15 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Североатлантического договора и США не рассматривают в настоящее время возможность отправки военных советников на Украину. Об этом сообщила на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
«Итак, советники. Это в настоящее время не дебатируется в альянсе. НАТО не рассматривает возможность отправки советников НАТО на Украину. Это не поддерживается генеральным секретарем [Североатлантического альянса]. Соединенные Штаты это не рассматривают», — сказала Смит. Она работает в структуре Госдепартамента США.
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