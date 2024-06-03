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НОВОСТИ

Стало известно, кто будет представлять США на встрече по Украине в Швейцарии

18:30 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США Камала Харрис и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан примут участие в международной конференции по Украине 15–16 июня. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Вице-президент Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн (Швейцария), чтобы принять участие в саммите [на курорте Бюргеншток] по вопросам мира на Украине. <…> Помощник [президента США] по национальной безопасности Джейк Салливан вместе с вице-президентом будет представлять Соединенные Штаты на саммите», — отмечается в документе.

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