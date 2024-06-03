0
0
0
НОВОСТИ

Америка не давала разрешения Украине применять ракеты ATACMS по территории РФ – постпред США при НАТО

19:50 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не принимали решения о применении американских тактических баллистических ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. Об этом заявила на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя решение об ударах американскими вооружениями по российской территории.

По ее словам, украинцы обратились к США по вопросу применения «некоторых из полученных средств поражения» на фоне успехов российских войск на харьковском направлении. «Однако позиция по [ракетам] ATACMS большой дальности остается той же самой», — добавила при этом Смит.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:23 03.06.2024
Наводнения на юге Германии привели к гибели людей - СМИ
0
94
18:30 03.06.2024
Стало известно, кто будет представлять США на встрече по Украине в Швейцарии
0
222
18:15 03.06.2024
Ни США, ни НАТО не рассматривают отправку советников на Украину - постпред
0
215
17:40 03.06.2024
Минфин повысил оценку дефицита бюджета РФ в 2024 г. более чем на 500 млрд рублей
0
263
17:15 03.06.2024
Рядом со штаб-квартирой Сбера завершилось обновление московского городского вокзала «Кутузовская»
0
285
17:12 03.06.2024
В Эстонии построят пять станций мониторинга вдоль Нарвы на границе с Россией
0
265
17:00 03.06.2024
Израиль может остановить операцию в Газе на 42 дня, но потом продолжит ее — Нетаньяху
0
273
16:32 03.06.2024
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли РСЗО HIMARS — МО РФ
0
279
16:12 03.06.2024
Обстановка у границ ОДКБ в Восточной Европе вызывает обеспокоенность — генсек
0
350
16:00 03.06.2024
Казахстан вывел талибов* из террористического списка для экономического сотрудничества
0
321

Возврат к списку