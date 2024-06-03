Америка не давала разрешения Украине применять ракеты ATACMS по территории РФ – постпред США при НАТО

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не принимали решения о применении американских тактических баллистических ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. Об этом заявила на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя решение об ударах американскими вооружениями по российской территории.

По ее словам, украинцы обратились к США по вопросу применения «некоторых из полученных средств поражения» на фоне успехов российских войск на харьковском направлении. «Однако позиция по [ракетам] ATACMS большой дальности остается той же самой», — добавила при этом Смит.