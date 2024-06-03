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В парламенте Швейцарии не прошло предложение о выделении Украине 5,6 млрд долл

20:30 03.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Швейцарии отклонил предложение о создании специального фонда в 15 млрд франков (около $16,8 млрд), из которого Украине предполагалось выделить 5 млрд франков (около $5,6 млрд), а швейцарской армии — 10 млрд франков (около $11,2 млрд). Эта инициатива, внесенная комиссией по безопасности Совета кантонов (малая палата парламента) была отвергнута большинством голосов.

Как сообщила парламентская пресс-служба, «Совет кантонов отверг 28 голосами против 15 создание фонда безопасности Швейцарии и Европы». Предполагалось, что из этого фонда «армия получит в чрезвычайном порядке до 2030 года дополнительно 10 млрд франков, а Украина — 5 млрд франков».

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