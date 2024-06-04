Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удар по объектам ВСУ на Украине — МО РФ
09:00 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота нанесли удар по наземным целям ВСУ на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчеты береговых ракетных комплексов „Бастион“ Черноморского флота в ходе боевого дежурства нанесли удар по выявленным объектам ВСУ на территории Украины. Личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки береговых ракетных комплексов „Бастион“ и выполнил пуски крылатых ракет. Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей», — говорится в сообщении.
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