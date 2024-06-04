Скотт Риттер сообщил, что его не выпустили из США для участия в ПМЭФ
09:05 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер сообщил корреспонденту ТАСС, что его сняли с рейса из Нью-Йорка в Стамбул, через который он собирался прилететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
«Меня сняли с рейса из Нью-Йорка, откуда я направлялся в Стамбул, — сказал он. — У меня забрали паспорт, сняли с рейса мои чемоданы».
Риттер добавил, что ему не назвали причину, по которой американские власти не выпустили его из страны, сказав лишь, что это делается по указанию Госдепартамента.
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