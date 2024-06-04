Коалиция Моди получила большинство мест в парламенте Индии — итоги выборов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный демократический альянс во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти») премьер-министра Нарендры Моди получил более половины мест в нижней палате парламента Индии по итогам выборов. Об этом свидетельствуют официальные итоги подсчета голосов.

Согласно данным, опубликованным после подсчета более 85% голосов, коалиция Моди получила 279 мест в нижней палате парламента, насчитывающей 543 кресла.

Подсчет голосов продолжается.