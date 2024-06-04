У солдат ВСУ из-за жары начались проблемы с бронетехникой, поставленной НАТО — эксперт
09:32 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблемы с бронетехникой, поставленной странами — участницами НАТО, начались с наступлением жары в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Повышение температуры воздуха до плюс 30°С и засушливая погода привели к повышенному содержанию пыли в воздухе. Данный факт негативно сказался на эксплуатации бронетехники, поставленной Западом на Украину. Засорение воздушных фильтров приводят к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов. Также есть случаи с „клином“ моторов из-за несовершенства охлаждающих систем на технике», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать