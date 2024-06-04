У солдат ВСУ из-за жары начались проблемы с бронетехникой, поставленной НАТО — эксперт

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы с бронетехникой, поставленной странами — участницами НАТО, начались с наступлением жары в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Повышение температуры воздуха до плюс 30°С и засушливая погода привели к повышенному содержанию пыли в воздухе. Данный факт негативно сказался на эксплуатации бронетехники, поставленной Западом на Украину. Засорение воздушных фильтров приводят к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов. Также есть случаи с „клином“ моторов из-за несовершенства охлаждающих систем на технике», — сказал он со ссылкой на собственные источники.