0
0
8
НОВОСТИ

У солдат ВСУ из-за жары начались проблемы с бронетехникой, поставленной НАТО — эксперт

09:32 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы с бронетехникой, поставленной странами — участницами НАТО, начались с наступлением жары в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Повышение температуры воздуха до плюс 30°С и засушливая погода привели к повышенному содержанию пыли в воздухе. Данный факт негативно сказался на эксплуатации бронетехники, поставленной Западом на Украину. Засорение воздушных фильтров приводят к нестабильной работе двигателя и повышенному износу узлов и агрегатов. Также есть случаи с „клином“ моторов из-за несовершенства охлаждающих систем на технике», — сказал он со ссылкой на собственные источники.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
3649
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
3978
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
3522
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
3681
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
3624
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
3659
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
3632
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
3639
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
3575
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
3582

Возврат к списку