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НОВОСТИ

В Сбере предлагают запретить оформление SIM-карт по зарубежным ID-картам

09:18 04.06.2024

В Сбере предлагают для борьбы с телефонным мошенничеством запретить оформление любых SIM-карт по зарубежным ID-картам. «Их надо продавать только по паспорту – документу, подлинность которого можно проверить, а данные – зафиксировать», – подчеркнул зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «Известиям».

По оценкам Сбера, ежемесячно в стране продается около миллиона SIM-карт, которые затем используются для обмана граждан. «На ID-карты покупаются сотни тысяч симок по всей стране. Проблема еще и в том, что эти ID-удостоверения могут быть поддельными», – отметил Станислав Кузнецов.

Кроме того, для обмана мошенники массово покупают электронные SIM-карты – eSIM, а также используют специальные устройства – SIM-боксы, благодаря которым можно одновременно обзванивать сотни и тысячи номеров с помощью робота, добавил представитель Сбера.

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