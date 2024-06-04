Президент Латвии признал, что закрытие Балтийского моря для РФ будет «объявлением войны»

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закрытие Балтийского моря для российских судов будет равнозначно «объявлению войны» России. Такое мнение выразил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью британской газете Financial Times.

По информации издания, Ринкевичс таким образом прокомментировал инциденты с подводными кабелями в Балтийском море и выделил несколько возможных ответных мер. Он отметил, что одним из вариантов было бы усиление морского патрулирования НАТО, а другим — закрытие морского пространства для прохода российских судов. «Это будет [равносильно] объявлению войны», — сказал он.

Глава Латвии считает, что странам Запада нужно «быть в состоянии обсудить все виды [ответных] инструментов», однако это не означает, что «все они могут быть применены». Как сообщает издание, западные чиновники опасаются, что их ответные действия по отношению к России могут привести к эскалации напряжения с РФ.

Ранее Ринкевичс уже заявлял о намерении закрыть Балтийское море. Он говорил о том, что Североатлантический альянс должен остановить проход судов по Балтийскому морю в случае, если причастность России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.