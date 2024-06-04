Мигранты все чаще пытаются въехать в Польшу по фальшивым документам

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нелегальные мигранты все чаще пытаются проникнуть в Польшу, используя фальшивые или чужие документы. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

По ее данным, нелегалы для этого используют в основном авиационный транспорт. «Чаще всего они вылетают из Афин, реже — из Кутаиси в Грузии или из Абу-Даби и приземляются в Кракове или в Катовице, либо на варшавском аэродроме Океньче», — приводит газета слова представительницы польской службы пограничной охраны Дагмару Белец.

В первом квартале этого года в польских аэропортах были задержаны 588 мигрантов с фальшивыми документами. За тот же период 2023 года таких случаев было зафиксировано чуть больше 300, сообщает Rzeczpospolita.