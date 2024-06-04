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НОВОСТИ

Хорохордин сообщил об уходе с поста главы Республики Алтай

11:20 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что покидает пост руководителя региона в связи с переходом на новую работу.

«За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны. Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай», — написал он в своем телеграм-канале.

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