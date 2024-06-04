Создание российско-китайской лунной станции планируется завершить к 2036 году — Роскосмос

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание Международной научной лунной станции (МНЛС) планируется завершить к 2036 году, заявил заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Задачей лунной станции, создание которой планируется в целом завершить к 2036 году, будет являться проведение многопрофильных многоцелевых научно-исследовательских работ с целью изучения и использования Луны», — рассказал Савельев на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.