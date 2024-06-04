Средства от повышенной ставки НДФЛ продолжат направлять на лечение детей — сенатор

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финансирование фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круга добра» продолжится и после донастройки налоговой системы, отчисления от введения новой прогрессивной пятиступенчатой шкалы НДФЛ будут направляться на лечение подопечных организации с учетом реальной потребности фонда. Об этом ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

В настоящее время бюджет фонда формируется за счет отчислений в федеральный бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн рублей в год.

«На финансирование „Круга добра“ будет выделена необходимая сумма из федерального бюджета, согласованная с правительством, с учетом реальной потребности фонда. Этот согласованный объем финансирования будет предусмотрен законом „О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“. Конечно, эти средства будут получены за счет прогрессивной шкалы НДФЛ», — отметил Артамонов.

Сенатор добавил, что другие расходы, на которые будут направлены средства от налогов, полученные от введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ, будут направлены на новые национальные проекты. «Это наши новые нацпроекты „Семья“, „Продолжительная и активная жизнь“, „Молодежь России“, „Кадры“, а также вложения в инфраструктуру регионов, поддержка бизнеса, науки, проектов технологического суверенитета и, безусловно, на развитие социальной сферы», — резюмировал глава бюджетного комитета Совфеда.