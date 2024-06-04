Власти Грузии вносят на рассмотрение парламента пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ
12:05 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вносит на рассмотрение парламента пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
«Сегодня парламентское большинство инициирует пакет законопроектов „О семейных ценностях и защите несовершеннолетних“, который состоит из одного основного законопроекта „О семейных ценностях и защите несовершеннолетних“ и 18 вытекающих законопроектов, которыми вносятся изменения в различные законы, гражданский кодекс, трудовой кодекс, законодательстве об образовании и так далее», — сказал Папуашвили на брифинге.
Он пояснил, что правящая партия планирует внести соответствующие поправки в конституцию. 17 мая свою работу завершила специально созданная комиссия, которая провела всенародное обсуждение в различных регионах Грузии. Для принятия поправок необходимы три четверти голосов в парламенте, а оппозиция пока не высказывалась о том, будет ли поддерживать тему запрета пропаганды ЛГБТ. Но у правящей партии достаточно голосов в парламенте, чтобы принять обычные законы простым большинством.
Пакет законопроектов включает запрет на регистрацию каких-либо браков, помимо союза мужчины и женщины, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами либо не состоящими в союзе негетеросексуальными лицами. Также будет запрещена хирургическая операция по смене пола, указание в официальных документах пола, отличающегося от данного при рождении. В образовательных учреждениях будет запрещена пропаганда ЛГБТ и популяризация инцестов. Также вещателям будет запрещено показывать в эфире интимные однополые сцены либо рекламу подобного содержания.
Поправки в законодательство запрещают публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ. Помимо этого, в компаниях нельзя будет оформлять такие трудовые соглашения, по которым обязательствами сотрудника каким-то образом игнорируется его биологический пол.
НОВОСТИ
- 12:40 04.06.2024
- Доля валют недружественных стран портфеле корпоративных кредитов Сбера снизилась до 10%
- 12:32 04.06.2024
- Австрия поддержала предложение лишить Венгрию права голоса в ЕС — Politico
- 12:30 04.06.2024
- Сбер не видит перегрева на рынке жилой недвижимости
- 12:25 04.06.2024
- Расчеты в национальных валютах РФ и Индии через Сбер в I квартале увеличились в четыре раза
- 12:20 04.06.2024
- Продвижение ВС РФ в Харьковской области замедлилось из-за подтягивания резервов ВСУ
- 12:00 04.06.2024
- Средства от повышенной ставки НДФЛ продолжат направлять на лечение детей — сенатор
- 11:32 04.06.2024
- Создание российско-китайской лунной станции планируется завершить к 2036 году — Роскосмос
- 11:20 04.06.2024
- Хорохордин сообщил об уходе с поста главы Республики Алтай
- 11:05 04.06.2024
- Мигранты все чаще пытаются въехать в Польшу по фальшивым документам
- 11:00 04.06.2024
- Президент Латвии признал, что закрытие Балтийского моря для РФ будет «объявлением войны»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать