Продвижение ВС РФ в Харьковской области замедлилось из-за подтягивания резервов ВСУ
12:20 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские войска подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ замедлилось. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Продвижение идет. Пусть оно сейчас замедлилось, но все равно идет. Киевский режим старается бросить — прежде всего в эту харьковскую мясорубку на северной территории [области], да и на восточной, где они теряют позиции, — как можно больше сил. „Подгребают“ человеческие ресурсы в городе и области и сразу же бросают их неподготовленными на фронт. Оттуда и результат. Количество резервов, которые они подтянули для остановки движения наших вооруженных сил, достаточно большое, но основная масса — это неподготовленные мобилизованные», — сказал он.
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