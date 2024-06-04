Продвижение ВС РФ в Харьковской области замедлилось из-за подтягивания резервов ВСУ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ замедлилось. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Продвижение идет. Пусть оно сейчас замедлилось, но все равно идет. Киевский режим старается бросить — прежде всего в эту харьковскую мясорубку на северной территории [области], да и на восточной, где они теряют позиции, — как можно больше сил. „Подгребают“ человеческие ресурсы в городе и области и сразу же бросают их неподготовленными на фронт. Оттуда и результат. Количество резервов, которые они подтянули для остановки движения наших вооруженных сил, достаточно большое, но основная масса — это неподготовленные мобилизованные», — сказал он.