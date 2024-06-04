Австрия поддержала предложение лишить Венгрию права голоса в ЕС — Politico

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия поддержала призыв Бельгии лишить соседнюю Венгрию права голоса в Евросоюзе. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой представителя МИД страны.

По его оценке, лишение Венгрии права голоса в ЕС «особенно правильно» в преддверии грядущего председательства Будапешта в Совете ЕС. «Учитывая это, мы поддерживаем строгое [соблюдение] процедуры по статье 7 (Договора о Европейском союзе 2007 года — прим. ТАСС) против Венгрии», — приводит издание слова представителя австрийского МИД.

2 июня министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб предложила использовать статью 7 Договора о ЕС, чтобы лишить Венгрию права голоса из-за ее позиции по Украине.