Австрия поддержала предложение лишить Венгрию права голоса в ЕС — Politico
12:32 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австрия поддержала призыв Бельгии лишить соседнюю Венгрию права голоса в Евросоюзе. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой представителя МИД страны.
По его оценке, лишение Венгрии права голоса в ЕС «особенно правильно» в преддверии грядущего председательства Будапешта в Совете ЕС. «Учитывая это, мы поддерживаем строгое [соблюдение] процедуры по статье 7 (Договора о Европейском союзе 2007 года — прим. ТАСС) против Венгрии», — приводит издание слова представителя австрийского МИД.
2 июня министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб предложила использовать статью 7 Договора о ЕС, чтобы лишить Венгрию права голоса из-за ее позиции по Украине.
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