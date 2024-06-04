0
0
49
НОВОСТИ

Австрия поддержала предложение лишить Венгрию права голоса в ЕС — Politico

12:32 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрия поддержала призыв Бельгии лишить соседнюю Венгрию права голоса в Евросоюзе. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой представителя МИД страны.

По его оценке, лишение Венгрии права голоса в ЕС «особенно правильно» в преддверии грядущего председательства Будапешта в Совете ЕС. «Учитывая это, мы поддерживаем строгое [соблюдение] процедуры по статье 7 (Договора о Европейском союзе 2007 года — прим. ТАСС) против Венгрии», — приводит издание слова представителя австрийского МИД.

2 июня министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб предложила использовать статью 7 Договора о ЕС, чтобы лишить Венгрию права голоса из-за ее позиции по Украине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
3652
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
3980
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
3524
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
3683
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
3626
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
3661
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
3634
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
3641
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
3577
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
3584

Возврат к списку