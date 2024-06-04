Расчеты в национальных валютах РФ и Индии через Сбер в I квартале увеличились в четыре раза

12:25

Объем расчетов в национальных валютах России и Индии через инфраструктуру Сбера в I квартале вырос в четыре раза в годовом выражении. Об этом сообщил зампред правления банка Анатолий Попов перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) в интервью ТАСС.

«Сейчас уже можно сказать, что платежи в национальных валютах за пару лет превратились в абсолютно привычный и понятный механизм. В 2023 году объем расчетов в рупиях/рублях между Россией и Индией через инфраструктуру Сбера в годовом выражении увеличился в 11 раз. В этом году рост продолжается, и в первом квартале 2024 года мы увидели четырехкратное увеличение по отношению к первому кварталу 2023 года», – рассказал Анатолий Попов.

По его словам, рупия в Сбере вышла на второе место как расчетная валюта после российского рубля. «Уже 11% платежей зачисляется в течение одного рабочего дня. А любые небольшие платежи, в том числе для физических лиц, проходят за считанные часы», – добавил он.