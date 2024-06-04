Доля валют недружественных стран портфеле корпоративных кредитов Сбера снизилась до 10%
12:40 04.06.2024
Доля валют недружественных стран в корпоративном кредитном портфеле Сбера с начала года снизилась на 2 процентных пункта, до 10% (чуть более 2 трлн руб. в рублевом эквиваленте), а по итогам 2024 года может составить около 7%. Об этом сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Рынок активно в этом смысле уходит от валют недружественных стран как в расчетах, так и в финансировании», – заметил он. По его словам, кредиты в недружественных валютах амортизируются естественным путем и выдаются новые – в рублях и юанях. Новых кредитов в валютах недружественных стран не выдавали уже с 2022 года.
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