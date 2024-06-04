Турция хотела бы стать членом БРИКС — глава МИД

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция желает присоединиться к БРИКС, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров объединения в Нижнем Новгороде. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан, находящийся с визитом в Китае.

«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году», — сказал министр, слова которого приводит газета South China Morning Post (SCMP).