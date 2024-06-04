Турция хотела бы стать членом БРИКС — глава МИД
13:00 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция желает присоединиться к БРИКС, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров объединения в Нижнем Новгороде. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан, находящийся с визитом в Китае.
«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году», — сказал министр, слова которого приводит газета South China Morning Post (SCMP).
НОВОСТИ
- 14:00 04.06.2024
- Более 32 тысяч детей родились в РФ в 2023 году благодаря ЭКО — Мурашко
- 13:32 04.06.2024
- Украина из-за повреждения сетей не может наращивать объемы импорта электричества
- 13:20 04.06.2024
- Ракетная опасность объявлена в Курчатове Курской области
- 13:05 04.06.2024
- США для России сейчас являются враждебной страной — Песков
- 12:40 04.06.2024
- Доля валют недружественных стран портфеле корпоративных кредитов Сбера снизилась до 10%
- 12:32 04.06.2024
- Австрия поддержала предложение лишить Венгрию права голоса в ЕС — Politico
- 12:30 04.06.2024
- Сбер не видит перегрева на рынке жилой недвижимости
- 12:25 04.06.2024
- Расчеты в национальных валютах РФ и Индии через Сбер в I квартале увеличились в четыре раза
- 12:20 04.06.2024
- Продвижение ВС РФ в Харьковской области замедлилось из-за подтягивания резервов ВСУ
- 12:05 04.06.2024
- Власти Грузии вносят на рассмотрение парламента пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать