США для России сейчас являются враждебной страной — Песков
13:05 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США для России являются сейчас враждебной страной, как и Россия для США. На это обратил внимание на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ американского Госдепартамента выпустить из страны экс-разведчика Скотта Риттера для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
Песков отметил, что на бывших сотрудников спецслужб могут распространяться ограничения на выезд, «тем более во вражескую страну». «А мы сейчас для них являемся вражеской страной — так же, как и они для нас», — указал представитель Кремля.
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