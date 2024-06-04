США для России сейчас являются враждебной страной — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США для России являются сейчас враждебной страной, как и Россия для США. На это обратил внимание на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отказ американского Госдепартамента выпустить из страны экс-разведчика Скотта Риттера для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Песков отметил, что на бывших сотрудников спецслужб могут распространяться ограничения на выезд, «тем более во вражескую страну». «А мы сейчас для них являемся вражеской страной — так же, как и они для нас», — указал представитель Кремля.