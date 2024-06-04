Ракетная опасность объявлена в Курчатове Курской области

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угроза ракетной опасности объявлена на территории города Курчатова Курской области, где расположена Курская атомная электростанция. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Курчатов: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.