Ракетная опасность объявлена в Курчатове Курской области
13:20 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угроза ракетной опасности объявлена на территории города Курчатова Курской области, где расположена Курская атомная электростанция. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«Курчатов: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.
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