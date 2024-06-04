Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай.

Ранее занимавший этот пост Олег Хорохордин объявил о своей отставке.

«У вас был хороший опыт в регионе, в исполнительных органах власти, в Пскове, с хорошим результатом, — обратился Путин. — Хотел попросить вас вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов». «Имею в виду Республику Алтай», — добавил президент РФ. Турчак ответил согласием.