Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
14:12 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совфеда, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай.
Ранее занимавший этот пост Олег Хорохордин объявил о своей отставке.
«У вас был хороший опыт в регионе, в исполнительных органах власти, в Пскове, с хорошим результатом, — обратился Путин. — Хотел попросить вас вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов». «Имею в виду Республику Алтай», — добавил президент РФ. Турчак ответил согласием.
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