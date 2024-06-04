0
0
83
НОВОСТИ

Макрон блефует, предлагая отправить военных инструкторов на Украину — WP

15:00 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон блефует, когда предлагает отправить военных инструкторов на Украину, и может оказаться в неловком положении, если российское руководство вскроет его блеф. Об этом говорится в материале, опубликованном в газете The Washington Post (WP).

По ее оценкам, новая идея Макрона кажется амбициозной, публичной и рискованной, несмотря на то что инструкторов планируют задействовать далеко от линии фронта. Этим предложением Макрон стремится создать «стратегическую двусмысленность», заставив Москву гадать о том, что он готов сделать с помощью этих инструкторов. Проблема, по мнению издания, заключается в том, что, если этот блеф вскроется, это будет грозить французскому руководству более серьезными и непредсказуемыми последствиями, чем передача Киеву различных систем вооружений, в которых ранее ему было отказано.

Газета отмечает, что для Макрона ситуация осложняется тем, что он практически не подготовил французское общество к перспективе гибели сограждан на Украине. Кроме того, большинство основных союзников Франции по НАТО, которые сами решительно выступают против ввода своих войск на Украину, вряд ли пойдут на прямую конфронтацию с Россией из-за возможных жертв среди французских инструкторов, отмечается в материале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
3652
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
3980
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
3524
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
3683
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
3626
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
3661
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
3635
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
3641
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
3578
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
3585

Возврат к списку