Макрон блефует, предлагая отправить военных инструкторов на Украину — WP
15:00 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон блефует, когда предлагает отправить военных инструкторов на Украину, и может оказаться в неловком положении, если российское руководство вскроет его блеф. Об этом говорится в материале, опубликованном в газете The Washington Post (WP).
По ее оценкам, новая идея Макрона кажется амбициозной, публичной и рискованной, несмотря на то что инструкторов планируют задействовать далеко от линии фронта. Этим предложением Макрон стремится создать «стратегическую двусмысленность», заставив Москву гадать о том, что он готов сделать с помощью этих инструкторов. Проблема, по мнению издания, заключается в том, что, если этот блеф вскроется, это будет грозить французскому руководству более серьезными и непредсказуемыми последствиями, чем передача Киеву различных систем вооружений, в которых ранее ему было отказано.
Газета отмечает, что для Макрона ситуация осложняется тем, что он практически не подготовил французское общество к перспективе гибели сограждан на Украине. Кроме того, большинство основных союзников Франции по НАТО, которые сами решительно выступают против ввода своих войск на Украину, вряд ли пойдут на прямую конфронтацию с Россией из-за возможных жертв среди французских инструкторов, отмечается в материале.
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