Парламент Швейцарии проголосовал против признания Палестины

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Национального совета (большая палата парламента) Швейцарии не поддержали предложение о признании Государства Палестина. За его признание был подан 61 голос, а против — 131, сообщила пресс-служба парламента.

«Национальный совет не хочет признавать Палестину. Он отверг во вторник (4 июня — прим. ТАСС) соответствующую инициативу, внесенную депутатом от Социал-демократической партии (СДПШ) из Цюриха Фабианом Молина», — говорится в сообщении.