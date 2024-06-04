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Более 10% детей-мигрантов по завершении учебного года не владеют русским языком

15:32 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 12%, или 25 тысяч детей-мигрантов в РФ по завершении учебного года не владеют или слабо владеют русским языком. Об этом сообщил директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Алексей Благинин.

Он отметил, что в прошлом учебном году в РФ впервые была введена добровольная диагностика для детей-мигрантов.

«Мы провели мониторинг в конце этого года. Официально с учетом красного уровня проведения диагностических работ 12% у нас по завершению учебного года выявлены как не владеющие или слабовладеющие [русским языком]. Если говорить в цифрах, то это около 25 тысяч сегодня в системе образования детей, которые не владеют или слабо владеют», — сказал он на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), посвященному вопросам миграционной политики.

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