Байден допустил, что Нетаньяху продолжает операцию в Газе по своим политическим причинам

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает, что есть все основания полагать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не прекращает операцию в Газе по собственным политическим причинам.

Во время записи интервью с журналом Time американскому лидеру напомнили, что часть населения Израиля полагает, что Нетаньяху продолжает военные действия ради собственного «политического самосохранения».