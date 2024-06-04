Байден допустил, что Нетаньяху продолжает операцию в Газе по своим политическим причинам
16:00 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден считает, что есть все основания полагать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не прекращает операцию в Газе по собственным политическим причинам.
Во время записи интервью с журналом Time американскому лидеру напомнили, что часть населения Израиля полагает, что Нетаньяху продолжает военные действия ради собственного «политического самосохранения».
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