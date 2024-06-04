Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону самому сражаться на Украине
16:32 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Итальянский вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону самому отправиться сражаться на Украину.
«Пусть наденет каску и едет», — сказал он на одном из предвыборных мероприятий, отвечая на вопрос о предложении Макрона направить на Украину военных НАТО. Сальвини является лидером входящей в правящую коалицию партии «Лига».
«Если мы уступим свой суверенитет Европе, наши парни по вине Макрона окажутся на поле боя. Я с этим никогда не соглашусь», — сказал Сальвини в интервью газете Il Messaggero. Позже на своей странице в соцсети X он разместил фотомонтаж с Макроном в военном камуфляже, в каске и с автоматом. Сальвини сопроводил изображение подписью: «Меньше Европы, больше Италии», призвав голосовать за его партию на выборах в Европарламент 8–9 июня. В ЕС его главный партнер — основная соперница Макрона, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен.
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