Байден заявил, что не считает предложение РФ завершить конфликт лучшим вариантом для Киева

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что не считает предложение Москвы завершить конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева.

«Нет, это не так», — сказал он в интервью журналу Time в ответ на вопрос, «является ли предложение России о прекращении войны на Украине лучшим вариантом, на что она может надеяться в данный момент».