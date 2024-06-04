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НОВОСТИ

Байден заявил, что не считает предложение РФ завершить конфликт лучшим вариантом для Киева

17:00 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что не считает предложение Москвы завершить конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева.

«Нет, это не так», — сказал он в интервью журналу Time в ответ на вопрос, «является ли предложение России о прекращении войны на Украине лучшим вариантом, на что она может надеяться в данный момент».

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