Украинцам придется годами экономить электричество — премьер-министр

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономия электроэнергии станет частью повседневной жизни украинцев на годы из-за значительных повреждений объектов генерации. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Наша цель — экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир. Последствия [повреждений энергообъектов] <…> долговременны. Поэтому экономия будет частью нашей повседневной жизни в последующие годы», — приводятся слова премьера на сайте кабмина.

Он добавил, что на данный момент Украина утратила более 9 ГВт мощностей генерации. Шмыгаль напомнил, что Киев ведет переговоры для расширения возможностей импорта электроэнергии из Европы до 2,2 ГВт в час (на данный момент максимальный объем составляет 1,7 ГВт в час).

Ранее в Киеве сообщали о потере 8 ГВт мощностей генерации, что составляло около 40% от всех имевшихся в системе, однако в минувшие выходные повреждения получили еще несколько энергообъектов, в том числе две ГЭС.