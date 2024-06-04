Резолюция по геноциду в Сребренице может увеличить конфликтный потенциал — Ушаков
17:40 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Резолюция Генассамблеи ООН по геноциду в Сребренице может лишь увеличить конфликтный потенциал в регионе, убежден помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы считаем, что принятое решение об установлении 11 июля Дня памяти геноцида — это было контрпродуктивное решение, оно наносит вред процессам примирения в Боснии и Герцеговине, на Балканах в целом», — сказал представитель Кремля журналистам. На его взгляд, «эта резолюция способна лишь усилить, усугубить существующие разногласия и увеличить конфликтный потенциал в регионе».
НОВОСТИ
- 18:15 04.06.2024
- Шеф киевского бюро NYT: Все меньше и меньше людей на Украине хотят воевать
- 17:12 04.06.2024
- Украинцам придется годами экономить электричество — премьер-министр
- 17:00 04.06.2024
- Байден заявил, что не считает предложение РФ завершить конфликт лучшим вариантом для Киева
- 16:32 04.06.2024
- Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону самому сражаться на Украине
- 16:12 04.06.2024
- В РПЦ резко осудили проект о признании гражданских жен погибших в СВО законными супругами
- 16:00 04.06.2024
- Байден допустил, что Нетаньяху продолжает операцию в Газе по своим политическим причинам
- 15:32 04.06.2024
- Более 10% детей-мигрантов по завершении учебного года не владеют русским языком
- 15:15 04.06.2024
- Сбер запустил цифровую платформу для взаимодействия с другими кредиторами в рамках комплексного урегулирования
- 15:12 04.06.2024
- Парламент Швейцарии проголосовал против признания Палестины
- 15:00 04.06.2024
- Макрон блефует, предлагая отправить военных инструкторов на Украину — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать