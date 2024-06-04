0
0
96
НОВОСТИ

Резолюция по геноциду в Сребренице может увеличить конфликтный потенциал — Ушаков

17:40 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резолюция Генассамблеи ООН по геноциду в Сребренице может лишь увеличить конфликтный потенциал в регионе, убежден помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы считаем, что принятое решение об установлении 11 июля Дня памяти геноцида — это было контрпродуктивное решение, оно наносит вред процессам примирения в Боснии и Герцеговине, на Балканах в целом», — сказал представитель Кремля журналистам. На его взгляд, «эта резолюция способна лишь усилить, усугубить существующие разногласия и увеличить конфликтный потенциал в регионе».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:15 04.06.2024
Шеф киевского бюро NYT: Все меньше и меньше людей на Украине хотят воевать
0
120
17:12 04.06.2024
Украинцам придется годами экономить электричество — премьер-министр
0
233
17:00 04.06.2024
Байден заявил, что не считает предложение РФ завершить конфликт лучшим вариантом для Киева
0
259
16:32 04.06.2024
Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону самому сражаться на Украине
0
271
16:12 04.06.2024
В РПЦ резко осудили проект о признании гражданских жен погибших в СВО законными супругами
0
299
16:00 04.06.2024
Байден допустил, что Нетаньяху продолжает операцию в Газе по своим политическим причинам
0
272
15:32 04.06.2024
Более 10% детей-мигрантов по завершении учебного года не владеют русским языком
0
309
15:15 04.06.2024
Сбер запустил цифровую платформу для взаимодействия с другими кредиторами в рамках комплексного урегулирования
0
278
15:12 04.06.2024
Парламент Швейцарии проголосовал против признания Палестины
0
341
15:00 04.06.2024
Макрон блефует, предлагая отправить военных инструкторов на Украину — WP
0
342

Возврат к списку