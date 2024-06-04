Резолюция по геноциду в Сребренице может увеличить конфликтный потенциал — Ушаков

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резолюция Генассамблеи ООН по геноциду в Сребренице может лишь увеличить конфликтный потенциал в регионе, убежден помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы считаем, что принятое решение об установлении 11 июля Дня памяти геноцида — это было контрпродуктивное решение, оно наносит вред процессам примирения в Боснии и Герцеговине, на Балканах в целом», — сказал представитель Кремля журналистам. На его взгляд, «эта резолюция способна лишь усилить, усугубить существующие разногласия и увеличить конфликтный потенциал в регионе».